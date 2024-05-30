В Европе появились «клещи-монстры», переносящие смертельную болезнь

В Европе распространяются «клещи-монстры» из рода Hyalomma, которые переносят смертельно опасную конго-крымскую геморрагическую лихорадку. Об этом сообщает газета The Sun со ссылкой на исследования ученых.

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Изначально этот вид крупных и агрессивных клещей проживал в тропиках, в частности, в Африке и Юго-Восточной Азии. В Европу они попали с дикими животными, в том числе с кроликами. Сейчас клещи рода Hyalomma распространены в Испании, на Балеарских островах и в Южной Италии. Кроме того, их находили в Великобритании, Португалии, на Сардинии и Мальте.

В публикации отмечается, что совсем недавно кровососущих паразитов обнаружили в Германии и Швеции, а также в северных районах Италии. Эксперты предупреждают, что в ближайшее время они могут достичь и Польши.

Клещи рода Hyalomma могут быть переносчиками конго-крымской геморрагической лихорадки. Заболевание характеризуется сильным повышением температуры, выраженной интоксикацией организма и кровоизлияниями на коже и внутренних органах. По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) летальность достигает от 10 до 40%.