Главнокомандующий вооруженных сил Швеции убеждает жителей страны в том, что Россия «положила глаз» на остров Готланд для установления контроля над Балтийским морем. Об этом заявило пресс-бюро Службы внешней разведки (СВР) России, пишет РИА Новости.

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Остров Готланд находится на морском пути из Калининграда в Санкт-Петербург. Ранее Минобороны Швеции совместно с экспертами подготовили доклад, в котором предупреждало свое правительство о возможном военном конфликте с Москвой из-за него, так как захват этой территории позволит отрезать Швецию от морского сообщения с Финляндией, странами Балтии и Западной Европой.

«Главнокомандующий ВС Швеции М. Бюден убеждает шведов в том, что Россия «положила глаз» на остров Готланд, который является «ключом к установлению контроля над Балтийским морем», - отметили в Службе внешней разведки.

Также, по данным СВР, недавно избранный президент Финляндии Александр Стубб утверждает, что имеется «экзистенциальная угроза, исходящая от России» и говорит о пути к миру «через поле битвы». Кроме того, ролики о «серьезности российской угрозы» для населения двух скандинавских стран, которые недавно вступили в НАТО, планирует разместить в соцсетях и американский госдеп.

«Они, как прилежные ученики, без запинки повторяют русофобские мантры американских патронов», - констатировали в Службе внешней разведки России.

Финляндия и Швеция заявили о желании присоединиться к НАТО на фоне украинского кризиса и получили приглашения в альянс летом 2022 года. Финляндия стала членом НАТО в апреле 2023 года. Швеция вступила в НАТО в марте 2024 года, чем нарушила 200-летнюю традицию неприсоединения к каким-либо военным объединениям.