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Молдавия отозвала лицензии у пяти телеканалов, на которых выступала оппозиция

Власти Молдавии отозвали лицензии у пяти телеканалов, которые предоставляли площадку оппозиции. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на правительство.

В Молдавии отозвали лицензии у телеканалов, предоставляющих площадку оппозиции
© РИА Новости

29 мая госсекретарь Энтони Блинкен во время визита в Молдавию встретился с президентом республики Майей Санду.

Активисты оппозиционной партии «Возрождение» в день приезда Блинкена провели акцию протеста у посольства США в Кишиневе и призвали политика покинуть Молдавию.

Глава Гагаузской автономии в составе Молдавии Евгения Гуцул опубликовала открытое письмо, направленное госсекретарю США, в котором она просит его обсудить с Майей Санду недружественную политику Кишинева по отношению к Гагаузии.

Сообщалось, что в Кишиневе начались задержания на акции по случаю визита госсекретаря США.

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