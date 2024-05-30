В Молдавии отозвали лицензии у телеканалов, предоставляющих площадку оппозиции

Власти Молдавии отозвали лицензии у пяти телеканалов, которые предоставляли площадку оппозиции. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на правительство.

29 мая госсекретарь Энтони Блинкен во время визита в Молдавию встретился с президентом республики Майей Санду.

Активисты оппозиционной партии «Возрождение» в день приезда Блинкена провели акцию протеста у посольства США в Кишиневе и призвали политика покинуть Молдавию.

Глава Гагаузской автономии в составе Молдавии Евгения Гуцул опубликовала открытое письмо, направленное госсекретарю США, в котором она просит его обсудить с Майей Санду недружественную политику Кишинева по отношению к Гагаузии.

Сообщалось, что в Кишиневе начались задержания на акции по случаю визита госсекретаря США.