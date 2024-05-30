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Китай допустил, что проведет свою конференцию по Украине

Китайские власти готовы оказать содействие любым усилиям, которые будут способствовать политическому урегулированию украинского конфликта. Об этом заявила официальный представитель МИД КНР Мао Нин, не исключив возможности проведения мирной конференции с участием России и Украины в Китае. ТАСС

«Мы поощряем и поддерживаем... проведение международной конференции, признаваемой и Россией, и Украиной, где все будут участвовать на равноправной основе», — сказала Нин. Газета.Ru

Так дипломат прокомментировала слова главы МИД РФ Сергея Лаврова, который допустил, что Китай может организовать диалог с участием России и Украины. Lenta.ru

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