Китайские власти готовы оказать содействие любым усилиям, которые будут способствовать политическому урегулированию украинского конфликта. Об этом заявила официальный представитель МИД КНР Мао Нин, не исключив возможности проведения мирной конференции с участием России и Украины в Китае. ТАСС

«Мы поощряем и поддерживаем... проведение международной конференции, признаваемой и Россией, и Украиной, где все будут участвовать на равноправной основе», — сказала Нин. Газета.Ru

Так дипломат прокомментировала слова главы МИД РФ Сергея Лаврова, который допустил, что Китай может организовать диалог с участием России и Украины. Lenta.ru