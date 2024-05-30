Полиция окружила площадь Республики в Ереване. Там в четверг, 30 мая, проходит новая акция протеста.

Оцеплено здание правительства Армении. Начались задержания демонстрантов, которые выступают против передачи Азербайджану приграничных сел и требуют отставки премьер-министра страны Никола Пашиняна.

В среду, 29 мая, митингующие направлялись к зданию МВД. При этом силовики пытались помешать пройти священнослужителю к мемориалу «Сардарапат» для возложения цветов в честь Дня республики.

Пашинян говорил, что глава церкви не был приглашен на протокольное мероприятие. Премьер также указывал на отсутствие внутриполитического кризиса в стране.

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Эксперт по Ближнему Востоку и Кавказу, политолог Станислав Тарасов объяснил «Свободной Прессе»: нынешние процессы в Армении возглавляют представители духовенства. Власти подозревают, что это якобы происки и действия русской православной церкви.

«А как Пашинян себя ведет. Он позиционирует проведенную демаркацию как первые государственные границы, подписанные независимой Арменией. То есть, сдача территорий, квалифицируется как победа. Кстати, раньше процессы движения в Армении возглавляли представители и близкие люди к различным политическим партиям. Сейчас —церковь, которая на протяжении всей древней армянской истории всегда сохраняла нацию в условиях, когда не было даже государственности, веру, культуру, традиции. И сейчас она подняла флаг за суверенизацию. И это проблема для Пашиняна», — уточнил собеседник издания.

Эксперт подчеркнул, что архиепископ обратился к армянской диаспоре с призывом к «смещению сатаны», имея в виду Пашиняна. Порядка 10 миллионов армян живет за пределами страны.