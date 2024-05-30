Британский парламент официально распущен

В Великобритании официально распустили парламент. Об этом сообщается на сайте законодательного органа. Газета.Ru

«Парламент был распущен в четверг, 30 мая 2024 года. Все дела в Палате общин и Палате лордов завершены. Теперь нет [действующих] членов парламента, каждое место в Палате общин вакантно до проведения всеобщих выборов 4 июля 2024 года», - говорится в заявлении. ТАСС

До тех пор, пока не будет сформирован новый состав, премьер-министр и действующий кабмин остаются на своих должностях, но при этом перестают быть членами парламента. Lenta.ru