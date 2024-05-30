У Маска начались серьезные проблемы из-за Tesla

Проблемы в принадлежащей миллиардеру Илону Маску Tesla угрожают сложным периодом и другим его компаниям. Об этом пишет Bloomberg.

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Маск делает ставку на то, что управление его многочисленными предприятиями как частью одной большой вселенной поможет повысить доверие к каждой из компаний, однако в Tesla «царит беспорядок», происходят постоянные увольнения, а также расшатан моральный дух сотрудников. Кроме того, акции компании Tesla, занимающейся производством машин, падают, а продажи не растут, подчеркнуло агентство.

«В хорошие времена многие инвесторы не обращали внимания на сложности, связанные с тем, что один человек одновременно управляет несколькими компаниями. Но теперь в Elon Inc. повсюду назревают проблемы. Tesla превратилась из выгодной для акционеров в одну из худших. Бизнес SpaceX Starlink оказался под пристальным вниманием, так как растущий черный рынок терминалов дает доступ к интернет-услугам таким врагам США, как Судан и Йемен», - отмечается в статье.

При этом акционеров беспокоит, что они сталкиваются с растущими рисками, и некоторые инвесторы полагают, что во главе фирмы стоит «рассеянный руководитель».

Ранее в СМИ появилась информация, что компания Tesla решила ускорить запуск более доступных моделей электрокаров. Таким образом она пытается бороться с падением спроса на машины. Как отмечалось, фирма готовится к запуску производства новых моделей уже в 2024 году.

Проблемы в принадлежащей миллиардеру Илону Маску Tesla угрожают сложным периодом и другим его компаниям. Об этом пишет Bloomberg.

Маск делает ставку на то, что управление его многочисленными предприятиями как частью одной большой вселенной поможет повысить доверие к каждой из компаний, однако в Tesla «царит беспорядок», происходят постоянные увольнения, а также расшатан моральный дух сотрудников. Кроме того, акции компании Tesla, занимающейся производством машин, падают, а продажи не растут, подчеркнуло агентство.

«В хорошие времена многие инвесторы не обращали внимания на сложности, связанные с тем, что один человек одновременно управляет несколькими компаниями. Но теперь в Elon Inc. повсюду назревают проблемы. Tesla превратилась из выгодной для акционеров в одну из худших. Бизнес SpaceX Starlink оказался под пристальным вниманием, так как растущий черный рынок терминалов дает доступ к интернет-услугам таким врагам США, как Судан и Йемен», - отмечается в статье.

При этом акционеров беспокоит, что они сталкиваются с растущими рисками, и некоторые инвесторы полагают, что во главе фирмы стоит «рассеянный руководитель».

Ранее в СМИ появилась информация, что компания Tesla решила ускорить запуск более доступных моделей электрокаров. Таким образом она пытается бороться с падением спроса на машины. Как отмечалось, фирма готовится к запуску производства новых моделей уже в 2024 году.