В ЕС захотели наказать Орбана за теплые отношения с Путиным

Евросоюз (ЕС) хочет наказать премьер-министра Венгрии Виктора Орбана за «теплые отношения» с президентом России Владимиром Путиным. Об этом сообщает газета Politico.

В частности, лидеры сообщества хотят предоставить Венгрии самый слабый и наименее влиятельный портфель еврокомиссара после вступления Будапешта 1 июля в статус председателя Евросоюза.

«Венгрия хочет сохранить должность еврокомиссара по расширению, которая имеет значительное влияние из-за переговоров ЕС о вступлении Украины в блок, но национальные правительства не заинтересованы в том, чтобы нынешний комиссар Будапешта Оливер Вархейи или любой другой венгр продолжал выполнять столь важную роль», — приводит издание слова ряда европейских дипломатов.

Ранее стало известно, что ЕС хочет ускорить переговоры с Украиной о членстве до 1 июля, когда председательство в сообществе перейдет к Венгрии. Опасения европейских чиновников вызывает фигура Вархейи — комиссара из Венгрии, отвечающего за расширение сообщества. Он настаивает, что Украина до сих пор не выполнила свои обязательства в области защиты прав этнических меньшинств, включая закарпатских венгров, что отрицается Брюсселем.