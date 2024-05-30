Пока вы спали: позиция Китая по украинскому конфликту и разочарование Нетаньяху

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КНДР выпустила около десяти баллистических ракет малой дальности

Пхеньян в ночь на 30 мая выпустил около 10 баллистических ракет малой дальности, сообщает РИА Новости.

Они были направлены в сторону Японского моря. Ракеты пролетели около 350 километров, прежде чем упасть в море.

В настоящее время проводится анализ ситуации.

Лавров назвал принцип, который должен быть в основе переговоров по Украине

Будущие договоренности об урегулировании конфликта вокруг Украины должны основываться на принципе равной и неделимой безопасности с учетом «реалий на земле», сообщает РИА Новости со ссылкой на министра иностранных дел России Сергея Лаврова.

Так он ответил на вопрос, существует ли возможность ускорения процесса политического урегулирования ситуации вокруг Украины.

Говоря о возможном созыве мирной конференции по урегулированию украинского конфликта с участием Москвы и Киева, дипломат заявил, что она могла бы стать продолжением усилий Пекина по созданию условий для выхода из кризиса.

США продадут Австрии и Швеции вертолеты UH-60M на $1,9 млрд

Американские власти договорились о продаже Австрии и Швеции по 12 многоцелевых вертолетов UH-60M Black Hawk и сопутствующего оборудования на $1,05 млрд и $900 млн соответственно, сообщает ТАСС.

Также предусматривается передача двигателей T700-GE-701D, систем предупреждения о ракетной атаке AN/AAR-57, аварийных радиопередатчиков EBC-406HM, программного обеспечения, обучение личного состава, транспортировка, предоставление запчастей и техобслуживание.

Американская администрация уже уведомила Конгресс о принятых ею решениях. У законодателей есть 30 дней на изучение договоренностей и их возможное блокирование.

Нетаньяху раскритиковал США за отказ ввести санкции против МУС

Израильский премьер Биньямин Нетаньяху разочарован решением администрации США отказаться от введения санкций против Международного уголовного суда в случае выдачи им ордера на его арест, сообщает ТАСС.

Так глава правительства Израиля прокомментировал заявление представителя Белого дома Джона Кирби, по словам которого, Вашингтон не поддерживает призывы в Конгрессе к введению санкций против МУС в случае выдачи им ордера на арест премьера и министра обороны еврейского государства Йоава Галанта.

Нетаньяху также отверг обвинения суда в том, что он и израильские власти целенаправленно препятствуют поступлению гуманитарной помощи в сектор Газа с начала обострения конфликта.

Китай заявил о желании скорейшего урегулирования на Украине при защите своих интересов

Китай всегда выступал за урегулирование конфликта вокруг Украины путем переговоров и продолжит добиваться скорейшего прекращения кризиса, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря китайского посольства в США Лю Пэнъюйя.

По его словам, в то же время Пекин будет твердо защищать свои права и интересы. Так дипломат прокомментировал публикацию The Washington Post, в которой говорится, что председатель КНР Си Цзиньпин два года назад был готов поставить вооружения России, но после телефонного звонка президента США Джо Байдена отказался от этого.

Пэнъюй указал, что Пекин не будет подливать масла в огонь и извлекать выгоду из этого.