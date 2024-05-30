Пентагон: ракетный пуск КНДР не представлял угрозы для США

Запущенные Северной Кореей баллистические ракеты не представляли угрозы для США и их союзников в регионе.

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Об этом сообщается в заявлении Индо-Тихоокеанского командования Вооружённых сил США, пишет ТАСС.

«Соединенные Штаты осуждают эти действия и призывают КНДР воздерживаться от дальнейших противоправных и дестабилизирующих действий», — говорится в документе.

КНДР сообщила об успешных испытаниях ракеты с гиперзвуковым боевым блоком

Командование подчеркнуло, что обязательства США по защите Южной Кореи и Японии «остаются непоколебимыми».

Ранее премьер-министр Японии Фумио Кисида решительно осудил последний запуск баллистических ракет из КНДР.