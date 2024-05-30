Пентагон: ракетный пуск КНДР не представлял угрозы для США
Запущенные Северной Кореей баллистические ракеты не представляли угрозы для США и их союзников в регионе.
Об этом сообщается в заявлении Индо-Тихоокеанского командования Вооружённых сил США, пишет ТАСС.
«Соединенные Штаты осуждают эти действия и призывают КНДР воздерживаться от дальнейших противоправных и дестабилизирующих действий», — говорится в документе.
КНДР сообщила об успешных испытаниях ракеты с гиперзвуковым боевым блоком
Командование подчеркнуло, что обязательства США по защите Южной Кореи и Японии «остаются непоколебимыми».
Ранее премьер-министр Японии Фумио Кисида решительно осудил последний запуск баллистических ракет из КНДР.