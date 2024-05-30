FT: у НАТО есть лишь 5% мощностей ПВО для защиты Восточной Европы

Североатлантический альянс обладает менее чем 5% от необходимых мощностей в сфере противовоздушной обороны для защиты стран Восточной и Центральной Европы в случае полномасштабного нападения, сообщает ТАСС со ссылкой на Financial Times.

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Издание ссылается на источники, знакомые с разработанными в 2023 году конфиденциальными оборонными планами НАТО. Способность Альянса противостоять ракетным ударам и ударам с воздуха была основной частью плана по защите Восточной Европы от вторжения.

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«И сейчас у нас этого нет», — заявил источник газеты.

Также отмечается, что в Великобритании складывается подобная ситуация. Шесть эсминцев, предназначенных для противовоздушной обороны, имеют конструктивные дефекты, а шесть современных комплексов ПВО Sky Sabre имеют радиус действия в 40 км. Кроме того, два из них находятся за рубежом.