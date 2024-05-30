Британский премьер Риши Сунак ушел от ответа на вопрос о том, разрешит ли он Украине совершать атаки вглубь территории России западным оружием, сообщает издание Times.

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Глава правительства заявил, что действия украинских военных являются «их делом».

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«Я очень регулярно общаюсь с Зеленским. Как будут действовать украинские вооруженные силы, это их дело. Но я горжусь тем, что мы были первой страной, предоставившей Украине оружие большей дальности», — заявил Cунак.

Он считает, что мир стал более неопределенным и опасным, чем когда-либо со времен холодной войны. Вопрос заключается в том, кому доверять свою безопасность.

Тем временем, министр иностранных дел Канады Мелани Жоли заявила, что Оттава не ограничивает Киев в использовании передаваемого ей оружия. Дипломат призвала занять «прогрессивную позицию» в этом вопросе. Глава МИД отметила, что Россия «красных линий не придерживается».

Представитель посольства России в Канаде на это ответил, что заявление канадских властей о том, что они не ограничивают Украину в использовании предоставляемого ей оружия, не повлияют на ситуацию на поле боя, а находящиеся на украинской территории инструкторы являются легитимной целью ВС РФ.