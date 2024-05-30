Politico: США могут снять запрет на применение ВСУ американского оружия

Представители администрации Соединенных Штатов продолжают обсуждать возможность снятия ограничения на применение Украиной американских вооружений для атак российской территории, окончательное решение до сих пор не принято. Об этом сообщила в среду газета Politico со ссылкой на источники.

По их словам, эта тема "находится на рассмотрении". В среду, по мнению издания, госсекретарь США Энтони Блинкен и координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби, отвечая на вопросы журналистов в Кишиневе и Вашингтоне соответственно, "открыли дверь для возможности разрешить Украине использовать предоставленное Америкой оружие для нанесения ударов по территории России". Так, шеф американской дипломатии заявил о том, что страны Запада адаптируют стратегию поддержки Украины к реалиям изменения ситуации на поле боя.

В США заявили о продолжении военных поставок Украине

В свою очередь представитель Белого дома отметил, что США не меняли свою позицию относительно этого вопроса, однако добавил, что формат оказания Вашингтоном военной помощи Киеву "менялся по мере появления изменений на поле боя". По мнению источников Politico, Блинкен и Кирби описывают общую тенденцию американской поддержки Украины во время конфликта - первоначальную осторожность, за которой следует разрешение. При этом они не гарантировали что изменения в американском подходе будут приняты.

Как отмечает источник издания в Киеве, украинские власти не видят конкретных подвижек в этом вопросе со стороны вашингтонской администрации.

Ограничения со стороны США "значительно снижают эффективность помощи партнеров и нейтрализуют прилагаемые усилия", говорится во внутреннем документе украинского правительства, в котором в среду были изложены тезисы для украинских чиновников, отмечает Politico.

О возможном снятии ограничения

Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг в интервью британскому журналу The Economist предложил союзникам по альянсу вновь рассмотреть вопрос о том, должна ли Украина иметь возможность наносить удары с помощью западного вооружения по военным объектам, расположенным на признанной на международном уровне территории РФ. При этом на сессии Парламентской ассамблеи НАТО генсек организации заявил, что войск государств организации не должно быть на земле или в небе Украины, иначе удержать альянс вне конфликта будет очень сложно.

Среди стран Запада, поставляющих оружие Украине, нет единства мнений по поводу ограничений на его использование. Пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер заявлял, что США не оказывают помощь Киеву в применении американских вооружений за пределами Украины. Канцлер Германии Олаф Шольц неоднократно отмечал, что исключает поставку Киеву крылатых ракет Taurus, так как Берлин не сможет сохранить контроль над управлением целями без отправки на Украину немецких военнослужащих, что, по его словам, является чертой, которую он не хочет переступать. В то же время, как сообщила газета The New York Times со ссылкой на источники, Блинкен после недавнего визита в Киев намерен предложить президенту Джо Байдену снять запрет на нанесение Украиной ударов американскими вооружениями по российской территории.

Президент РФ Владимир Путин 28 мая заявил, что представители стран НАТО, говоря об ударах по России, должны "отдавать себе отчет, с чем они играют". По его словам, Россия внимательно следит за дискуссией по этому вопросу. В случае применения дальнобойного оружия Вооруженными силами Украины Москве вновь придется принимать решение о санитарной зоне, заявил Путин.