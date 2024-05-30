Орбан назвал главную угрозу Европе

Главной угрозой для Европейского союза является не Россия, а руководство ЕС, которое идеологию ставит выше интересов граждан, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление премьера Венгрии Виктора Орбана.

© РИА Новости / Стрингер

По его словам, Европе не грозит военная опасность. При этом в Брюсселе, как и во многих странах-членах Евросоюза, «распространилась идея о том, что важнее служить определенным главным принципам или определенным политическим ценностям, чем служить людям».

Орбан предупредил о сползании НАТО в конфликт на Украине

«Для меня наша первая миссия — служить интересам наших наций», — сказал глава правительства.

Он указал, что лидеры других государств предпочитают защищать концепцию «открытого общества», которая отрицает национальную идентичность, традиционные семейные и христианские ценности. Орбан выразил надежду, что по результатам выборов в Европарламент консервативный блок станет сильнее.

Премьер отметил, что будущее сторонников суверенитета в Европе зависит от лидера французской политической партии «Национальное объединение» Ле Пен и премьер-министра Италии Джорджи Мелони и их способности договариваться и кооперироваться.

Ранее Орбан заявил, что у него есть ощущение, будто за некоторыми решениями Брюсселя стоят интересы не Европы, а США. По его словам, выборы в Европарламент предстоящим летом могут поменять состав европейских лидеров, которые уже не служат интересам своих избирателей. Действующее руководство ЕС надо сменить, потому что оно не способно справиться с кризисными ситуациями, указал премьер.