Шар с мусором из КНДР приземлился на правительственное здание в Сеуле

Один из 260 воздушных шаров с мусором, запущенных накануне из КНДР, приземлился на крыше здания правительственного комплекса в центральном районе Сеула Чонно. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на местные СМИ.

По данным агентства, первый шар был обнаружен в 13:00 по местному времени (07:00 мск) на крыше комплекса. Сотрудник охраны, заметивший «странный предмет», вызвал полицию.

Через 3 часа полицейский патруль нашел рядом со зданием МИД Республики Корея еще один шар. В дальнейшем шары с отходами были обнаружены в различных местах центра Сеула.

Ким Ё Чжон, сестра лидера КНДР Ким Чен Ына, после появления в южнокорейской прессе публикаций о находках, заявила, что акция является проявлением «права народа КНДР на выражение» позиции.

Чиновница отметила, что южнокорейской стороне следует относиться к отправленному мусору как к подарку, сделанному «от всего сердца».

Ранее сообщалось, что Северная Корея «решила» проблемы с мусором путем отправки южнокорейским соседям воздушных шаров с бутылками, обувью, батарейками и навозом.