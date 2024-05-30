Байден нахамил журналисту после вопроса о Харрис

Американский лидер Джо Байден не стал однозначно отвечать на вопрос о том, будет ли он в случае переизбрания на высшем государственном посту США занимать его в течение всего положенного срока или передаст полномочия вице-президенту Камале Харрис.

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Во время поездки Байдена в штат Пенсильвания, где Байден выступал на предвыборном митинге, кто-то из присутствовавших задал ему вопрос: "Будете ли вы на посту президента в течение всего четырехлетнего срока или передадите полномочия вице-президенту Харрис".

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"Вы в порядке? Вы здоровы?" - ответил со смехом Байден, слова которого привел в X (ранее Twitter) журналист телекомпании CBS Эд О'Киф, который входит в пресс-пул Белого дома. "Я говорю, вы в порядке? Вы ударились головой или что-то в этом роде?" - добавил американский лидер.

Байден, которому 81 год, нередко допускает в своих публичных выступлениях различные оговорки и словесные ляпы. Республиканцы используют это в межпартийной борьбе, чтобы поставить под сомнение умственные и физические возможности главы государства продолжать руководить Соединенными Штатами.

Байден уже гарантировал себе по итогам праймериз (первичных выборов) и кокусов (собраний партийного актива) у демократов выдвижение кандидатом в президенты на выборах, которые пройдут 5 ноября. По сути, к появлению какой-то другой фигуры в качестве кандидата демократов может привести только добровольный отказ Байдена от продолжения борьбы за переизбрание. Однако он до настоящего времени категорически отвергал призывы некоторых однопартийцев отказаться в силу возраста от участия в предвыборной гонке и дать шанс выйти на авансцену новому поколению политических деятелей.