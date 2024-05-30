Саркози рассказал о возможном открытом противостоянии между Францией и Россией

Бывший президент Франции Николя Саркози заявил, что не может представить себе открытое противостояние между своей страной и Россией. Также политик в интервью газете Украине.

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«В вопросе о возможности отправки военнослужащих [на Украину] позвольте мне высказать серьезные сомнения. Я не могу даже вообразить, что страна Льва Толстого и страна Оноре де Бальзака вступают в войну», — посетовал он.

Саркози также заявил о срочной необходимости поиска путей для мирного урегулирования. По словам Саркози, «мир танцует на краю вулкана».

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Европа должна сосредоточиться на проведении самостоятельной политики на континенте, резюмировал экс-лидер Франции.

Ранее стало известно, что президент Франции Эммануэль Макрон заявил о том, что Украине нужно разрешить атаковать западным оружием военные объекты на территории России. По его словам, украинцы могут и должны поражать объекты, с которых запускаются российские ракеты.

Ранее 28 мая президент России Владимир Путин заявил, что специалисты НАТО готовят полетные задания для ракет ВСУ.