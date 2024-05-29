Шольц рассказал об оценке по физкультуре в школе

Канцлер Германии Олаф Шольц рассказал, что по физкультуре в школе у него всегда были удовлетворительные оценки. Его слова приводит агентство DPA.

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«Как подросток я был очень неспортивный. Единственное, что у меня получалось, — это плавание», — подчеркнул политик.

Канцлер отметил, что по немецкой системе школьных оценок он всегда имел «удовлетворительно». Шольц уточнил, что начал заниматься спортом после 40 лет — бегать по два-три раза в неделю, заниматься греблей. Сейчас он увлекается бегом, велоспортом, греблей и туризмом.

Во время занятий спортом, по словам политика, он не думает о вещах, которые занимают на работе. Кроме того, во время пробежки Шольц предпочитает не слушать музыку.

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