Прокуратура Бельгии прокомментировала обыски в Европарламенте

Прокуратура Бельгии подтвердила проведение обысков в офисах сотрудника Европарламента (ЕП) в резиденциях ЕП в Брюсселе и Страсбурге, а также у него дома в брюссельском квартале Скарбек. Согласно заявлению пресс-службы прокуратуры, обыски связаны с расследованием по делу о "пассивной коррупции" и "влиянии России" на ЕП через чешский портал Voice of Europe, предположительно финансируемый украинским бизнесменом Виктором Медведчуком.

"Федеральная полиция Бельгии 29 мая провела обыски в квартире сотрудника Европейского парламента в Скарбеке, а также в его офисе в Брюсселе. Параллельно в тесном сотрудничестве с Евроюстом и французскими властями обыск также был проведен в его офисе в здании ЕП в Страсбурге", - говорится в сообщении прокуратуры.

Ведомство не сообщило о результатах обысков, но отметило, что они проводились по обвинению во вмешательстве, "пассивной коррупции" и принадлежности к криминальной организации. Прокуратура считает, что с помощью подозреваемого к членам ЕП обращались представители Voice of Europe, предлагая за деньги распространять "российскую пропаганду".

МИД РФ прокомментировал обыски в Европарламенте

Ранее об обысках в офисах ЕП в Брюсселе и Страсбурге написал немецкий журнал Der Spiegel. По его данным, речь идет о сотруднике депутата Европарламента от Нидерландов Марселя де Граафа в Брюсселе Гийоме П. Ранее он также работал на представителя германской правой партии "Альтернатива для Германии" Максимилиана Кра, который стал участником череды скандалов перед выборами в ЕП. Кроме того, как утверждает Der Spiegel, Гийом П. сыграл роль в деле о выдаче удостоверения члена парламента задержанному в Польше подозреваемому в шпионаже в пользу России.

27 мая МИД Чехии сообщил, что Евросоюз по предложению республики принял решение ввести санкции против Виктора Медведчука, продюсера Артема Марчевского и портала Voice of Europe.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что обыски, которые прошли в офисах ЕП в Брюсселе и Страсбурге, связаны не с влиянием России, а с предвыборными манипуляциями.