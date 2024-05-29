Вандалы разрушили мемориал воинам-афганцам в Казахстане

Неизвестные разгромили мемориал памяти воинам-афганцам в городе Макинске Акмолинской области Казахстана. Полиция ведет расследование инцидента, пишет Orda.kz.

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Ранее в СМИ Казахстана появилась информация о том, что вандалы разрушили памятник участникам Великой Отечественной войны.

В российской дипмиссии опровергли эту информацию. Дипломаты уточнили, что осквернению подвергся именно памятник воинам, участвовавшим в афганском конфликте.

По мнению сотрудников посольства, те, кто вбросил дезинформацию о памятнике героям Великой Отечественной войны, пытаются «исказить истинное отношение казахстанского народа к светлой памяти тех, кто с оружием в руках отстоял свободу и независимость нашей Родины в смертельной схватке с фашизмом».

Дипломаты выразили надежду, что злоумышленники будут найдены и понесут заслуженное наказание.

Напомним, что в Афганистане погибли сотни казахстанцев. В частности, во время восстания в лагере пленных в Бадабере был убит моджахедами Николай Саминь из Акмолинской области. Указом президента Республики Казахстан Саминь был посмертно награжден орденом «Айбын».