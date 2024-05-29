Маск может получить должность в случае победы Трампа

Дональд Трамп, 45-й президент США, обсудил с бизнесменом Илоном Маском, владельцем Tesla и SpaceX, его возможное назначение на должность консультанта, пишут обозреватели Робби Уилан и Дана Маттиоли в статье для The Wall Street Journal.

По данным авторов статьи, Трамп проводит переговоры с политиками и экономистами, которых желает привлечь в свою команду в случае избрания на второй срок.

Обозреватели пояснили, что предложение, сделанное предпринимателю, до конца не проработано. В случае победы Трампа и согласия Маска, последний сможет влиять на политику, связанную с безопасностью границ и экономикой.

В последние месяцы, уточнили эксперты, миллиардер стал все чаще высказываться на эти темы, что заинтересовало кандидаты в президенты.

Кроме того, Маск сообщил собеседнику о своем намерении инвестировать в проект по предотвращению фальсификации данных на выборах.