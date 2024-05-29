ООН примет участие в конференции по Украине в Швейцарии в роли наблюдателя. Об этом сообщил официальный представитель генсека всемирной организации Стефан Дюжаррик, передает ТАСС.

Он отметил, что уровень представительства ООН на конференции пока не определен.

«ООН будет наблюдателем», — сказал Дюжаррик.

Напомним, что саммит в Швейцарии пройдет 15-16 июня. Его инициатором выступил Киев с целью утверждения «формулы мира» Зеленского. Россию на саммит не приглашали, однако по словам официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, Москва в любом случае не станет принимать в нем участие, поскольку его целью является «продавливание нежизнеспособной» концепции достижения мира, которая не учитывает интересов РФ.

Также от участия в конференции отказались Бразилия и ЮАР. Всего на нее пригласили делегации 160 государств. Ожидается, что в конференции примут участие 120 из них. На данный момент известно о 70 странах, подтвердивших свое участие в ней.