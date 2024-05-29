В Нью-Дели зафиксировали самую высокую температуру за всю историю

Метеорологический департамент Индии (IMD) проверит исправность термометра, зафиксировавшего в среду в Нью-Дели самую высокую за всю историю наблюдений температуру - плюс 52,3 градуса по Цельсию. Об этом сообщил министр наук о Земле Кирен Риджиджу.

В столичном регионе Дели установлено 20 станций для мониторинга погодных условий. Термометр на станции северо-западного пригорода Мангешпур показал самую высокую за всю историю наблюдений температуру.

"Температура 52,3 градуса по Цельсию в Дели маловероятна. Наших высокопоставленных чиновников в IMD попросили проверить показания. Официальная позиция будет изложена в ближайшее время", - написал министр в Х (ранее Twitter).

По данным департамента, температура воздуха в разных районах Дели в среду варьировалась от 45,2 до 49,1 градуса. Показатель выше 52 градусов в Мангешпуре мог быть зафиксирован из-за ошибки датчика или местного фактора.