В Армении назвали условие возобновления вещания российского Первого канала

Трансляция российского Первого канала в Армении возобновится после погашения долга. Об этом сообщил министр высокотехнологичной промышленности республики Мхитар Айрапетян, передает РИА Новости.

«Сразу после погашения задолженности [Первый канал] откроется», — назвал условие возобновления вещания СМИ министр.

28 мая сообщалось, что трансляция Первого канала в Армении была прекращена. По словам Айрапетяна, российская сторона не выполнила обязательства по оплате, накопив задолженность за два с половиной месяца.

Перед этим премьер-министр Армении Никол Пашинян пригрозил отключить российские телеканалы, если они будут игнорировать требования властей страны. Он заявил, что СМИ России должны уважать граждан и государственный строй Армении.

В марте на территории Армении запретили трансляцию передач журналиста Владимира Соловьева «Вечер с Владимиром Соловьевым» и «Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым». В качестве причин были указаны «постоянные нарушения, зафиксированные в регионе».