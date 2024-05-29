В Иране прокомментировали версию о диверсии в деле о падении вертолета Раиси

Версия о падении вертолета президента Ирана Эбрахима Раиси в результате диверсии исключена. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на отчет Генштаба ВС Ирана по итогам расследования катастрофы.

В документе говорится, что были изучены обломки и части вертолета.

«Судя по расстоянию между ними и тому, как они были разбросаны, исключена версия о взрыве, возникшем в результате диверсии во время полета или за несколько секунд до столкновения воздушного судна со склоном возвышенности», — отмечается в отчете.

Напомним, что 19 мая президент Ирана Ибрагим Раиси погиб в результате крушения вертолета Bell 212, на борту которого он находился. Он упал в провинции Восточный Азербайджан. Вместе с Раиси на борту вертолета были глава МИД страны Хосейн Амир Абдоллахиян, глава провинции Восточный Азербайджан Малик Рахмати и аятолла Мохаммед Али Але-Хашем. Все пассажиры и члены экипажа погибли.