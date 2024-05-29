Бербок осудила вечеринки с нацистскими лозунгами

Глава МИД ФРГ Анналена Бербок в среду, 29 мая, выступила с осуждением недавней волны вечеринок с нацистскими или правоэкстремистскими лозунгами. Об этом пишет РИА «Новости».

Ранее полиция земли Шлезвиг-Гольштейн рассказала о начале проверки распространившихся в интернете видеороликов, на кадрах которых граждане Германии на вечеринке слушали песню L`amour toujours и выкрикивали нацистские лозунги.

В частности, участники вечеринки хором скандировали «иностранцы вон». Аналогичные случаи, по данным агентства, произошли в элитной школе-интернате Луизенлунд и в общине Крёф на западе ФРГ.

«Расизм убивает. Поэтому расизму не должно быть места в нашем обществе. Ни в интернете, ни в офисе, ни в песнях на вечеринках», — подчеркнула Бербок.

«Золотая молодежь» Германии устроила вечеринку с лозунгами нацистов

Глава ведомства также напомнила о совершенном 31 год назад поджоге дома в городе Золинген, из-за которого погибли пять членов большой турецкой семьи.

Бербок констатировала, что стране «сегодня и каждый день в течение 31 года не хватает» этих людей.