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В США считают, что Китай занял сторону России в конфликте на Украине

Вашингтонская администрация считает, что Китай не занимает нейтральную позицию в отношении конфликта на Украине, а поддерживает Россию путем поставок продукции двойного назначения. С таким заявлением выступила постоянный представитель США при НАТО Джулианн Смит.

В США заявили, что Китай занял сторону России в конфликте на Украине
© globallookpress.com
"Как вы слышали, мы неоднократно выражали обеспокоенность тем, что предоставление Китаем России станков, микроэлектроники, нитроцеллюлозы, технологий, касающихся беспилотников, позволяет России вести войну на Украине. Так что США и наши партнеры и союзники делают все возможное, чтобы указать на эту поддержку и ясно дать понять китайцам, что мы не считаем, что они могут обоснованно заявлять, что нейтральны по отношению к этой войне России на Украине. В полной мере ясно, что КНР выбрала сторону. И путем предоставления этих компонентов двойного назначения они, по сути, встают на сторону того, что делает Россия, и они позволяют делать это", - утверждала она на онлайн-брифинге для журналистов."Так что мы можем коснуться этого на встрече в Праге. Я не знаю, будет ли затронут именно этот вопрос. Сложно предсказать, как пойдет разговор министров", - добавила Смит.

В Праге, как планируется, 30 мая состоится неформальная министерская встреча НАТО. Ожидается, что в ней примет участие госсекретарь США Энтони Блинкен.

Пресс-секретарь посольства КНР в Вашингтоне Лю Пэнъюй ранее заявлял ТАСС, что США "распространяют дезинформацию о том, что Китай оказывает военную поддержку России". По его словам, Пекин "никогда не поставлял оружие ни одной из сторон конфликта" на Украине, а экономическое и торговое сотрудничество между КНР и РФ "не направлено против какой-либо третьей стороны".

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