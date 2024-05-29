США рассмотрят вопрос о выделении средств Молдавии на сопротивление РФ

Госсекретарь Энтони Блинкен, который сейчас находится с визитом в Кишиневе, пообещал рассмотреть вопрос о выделении средств Молдавии. Об этом сообщает RT.

Речь идет о сумме в размере 50 миллионов долларов (4,4 миллиарда рублей). Эти средства должны пойти на «укрепление способности Молдавии сопротивляться России» и проведение реформ.

Ранее Блинкен прибыл в страну с визитом в рамках своего европейского тура, направленного на укрепление поддержки Украины со стороны союзников по НАТО и соседних стран. Кроме того цель его поездки заключается в поддержании действующего президента Молдавии Майи Санду на фоне грядущих выборов в республике и евроатлантического курса государства.