Финляндия впустила в свое небо несколько российских самолетов для облета грозы. Об этом сообщает Telegram-канал «Авиаторщина» со ссылкой на данные онлайн-сервиса для отслеживания полетов Flightradar.

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Уточняется, что в среду, 29 мая, как минимум три воздушных судна российских авиакомпаний залетели в финское воздушное пространство по пути в Калининград. По данным источника, европейская страна разрешила им сделать это из-за сложных погодных условий: над Финским заливом образовался грозовой фронт, помешавший пролету лайнеров по узкому коридору над нейтральными водами.

В прошлый раз две европейские страны — Финляндия и Эстония — пустили в свое небо российские самолеты в августе 2023 года. Это случилось впервые с февраля 2022 года, когда воздушное пространство европейских стран закрылось для российских авиакомпаний.