Spiegel: Шольц и Макрон поспорили из-за агрессивной риторики Франции

Между лидерами Франции и Германии Эммануэлем Макроном и Олафом Шольцом произошел конфликт на фоне текущей повестки, пишет обозреватель Северин Вейланд в статье для журнала Spiegel.

По его данным, Париж занимает воинственную позицию по отношению к России, постоянно позволяет себе провокации в адрес Москвы.

Действия и высказывания Макрона, отметил обозреватель, вызывают опасения у Шольца, канцлер полагает, что французский лидер подвергает Евросоюз излишним рискам.

В частности, канцлер не одобрил идею президента Франции разрешить украинским военным применять оружие, полученного от французской стороны, по объектам на территории «старой» России.

Напомним, что, по мнению экспертов, западные страны все выше и выше поднимают ставки. Так, в первом квартале 2022 года они отправили ВСУ каски, генераторы и тепловизоры, ввели санкции, затрагивающие только малую часть российской экономики.

В 2023 году Вашингтон и страны ЕС отправили на Украину большое количество бронетехники, ввели новые пакеты санкций.

В первом квартале 2024 года главы государств и правительств западных стран завели дискуссии о поставках дальнобойных ракет, введении полномасштабного эмбарго, конфискации суверенных активов России в полном объеме, отправке экспедиционных корпусов на Украину.