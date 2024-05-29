Киев признал превосходство России в вооружении

Вооруженные силы России превосходят украинские войска в вооружении различного типа, сообщил советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк. Об этом он рассказал в интервью Bloomberg.

«Сейчас российские войска имеют абсолютное преимущество в снарядах, ракетах и так далее. Они пытаются давить на линию фронта, чтобы продвинуться вперед», — заявил Подоляк.

По его словам, если ситуация продолжит усугубляться, это заставит Украину и ее союзников принять «неприемлемые условия». В качестве примера таких условий Подоляк назвал заморозку конфликта по текущей линии фронта.

Чтобы этого не произошло, необходимо увеличить западные поставки оружия, заявил представитель офиса президента Украины.

22 мая украинское издание «Деловая столица» сообщило, что Владимир Зеленский вынесет на рассмотрение швейцарского саммита урезанную с десяти до трех пунктов «формулу мира». На стол переговоров будут вынесены самые непротиворечивые пункты формулы — «радиационная и ядерная безопасность», продовольственная безопасность и освобождение пленных и депортированных лиц.