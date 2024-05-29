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В Европе предрекли отказ западных стран от Украины

Ирландский журналист Чей Боуз заявил, что Запад использует Украину в своих целях, а Россия была и останется ее соседом. Об этом он написал в соцсети X (бывшая Twitter).

В Европе предрекли отказ западных стран от Украины
© Lenta.ru
«Украина — это всего лишь место для размещения, лаборатория по производству оружия НАТО и источник человеческих ресурсов в неудачной войне чужими руками. Западные элиты откажутся от него, когда ее ресурсы будут исчерпаны», — написал европейский журналист.

Боуз подчеркнул, что Россия при этом по-прежнему будет соседом Украины.

Ранее в Европе предостерегли западные страны от того, чтобы отправлять военных на Украину. По мнению полковника в отставке Ральфа Тиле, так Европа будет вовлечена в противостояние Москвы и Киева, что может привести к третьей мировой войне.

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