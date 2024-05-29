Пока вы не уснули: новая должность Дюмина и открытый реестр должников по алиментам

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Дюмин получил новую должность

Президент РФ Владимир Путин назначил секретарем Госсовета России Алексея Дюмина. Об этом сообщается на сайте Кремля.

В середине мая Путин освободил Дюмина от должности губернатора Тульской области и назначил его своим помощником. Дюмин возглавлял Тульскую область с февраля 2016 года.

Ранее должность секретаря Госсовета занимал Игорь Левитин. В середине мая он получил пост спецпредставителя президента по международному сотрудничеству в сфере транспорта.

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В России создадут реестр должников по алиментам

© РИА Новости

В России будет создан открытый реестр должников по алиментам. Соответствующий закон подписал президент России Владимир Путин, передает РИА Новости.

Минувшей осенью власти РФ внесли в нижнюю палату законопроект о создании специального реестра должников по алиментам, который предполагает наличие сведений о лицах, привлеченных к административной и уголовной ответственности за неуплату средств на содержание несовершеннолетних детей или недееспособных детей, достигших совершеннолетия, либо нетрудоспособных родителей. В списке окажутся и неплательщики, которые находятся в розыске.

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Эрдоган констатировал смерть ООН

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что ООН — «мертвая духом» организация.

Он считает, что ООН умерла как организация, поскольку она оказалась не способна не только остановить геноцид в Газе, но и спасти своих сотрудников.

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Американский дрон-разведчик рекордно приблизился к Сочи

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Разведывательный дрон США подлетел на рекордно близкое расстояние от Сочи. Об этом сообщает "Военная хроника" со ссылкой на данные мониторинговых ресурсов.

Речь идет о RQ-4 Global Hawk (позывной FORTE13), которого Telegram-канал называет "постоянным смотрящим за Черным морем".

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Генштаб ВСУ назвал самое напряженное направление фронта

Наиболее напряженная ситуация для украинских военных остается в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом сообщил Генштаб Вооруженных сил Украины (ВСУ) в своем Telegram-канале.

«Как и за прошедшие сутки более всего напряженной ситуация остается на покровском направлении (Покровск — украинское название города Красноармейск — «Газета.Ru»). Сейчас там продолжается восемь боевых столкновений», — говорится в сообщении.

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В Европарламенте проходят обыски из-за России

В зданиях Европейского парламента, расположенных в Брюсселе и Страсбурге, проходят обыски по делу о так называемом «влиянии России». Об этом пишет немецкий журнал Der Spiegel.

«Из-за „дела России“ следователи обыскивают офисы в парламенте Евросоюза. Следователи вновь провели обыски. Пострадал и штаб-квартира голландского парламентария», — передают авторы издания. Отмечается, что обыски связаны с якобы российским влиянием на парламент ЕС.

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Талибы* поддержали позицию России по украинскому кризису

Представители движения «Талибан» (организация запрещена в России) поддерживают российскую позицию по украинскому конфликту. Об этом в эфире телеканала «Соловьев Live» заявил специальный представитель президента России по Афганистану, директор второго департамента Азии МИД России Замир Кабулов.

«Они однозначно поддерживают позицию России по украинскому кризису. Они понимают причины и следствия этого процесса, душой и словом они на нашей стороне», — сказал дипломат, добавив, что талибы выражают свою точку зрения в контактах либо с ним, либо с послом РФ в Кабуле.

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В Совфеде прокомментировали слова Трампа о бомбежках Москвы

Член Совета Федерации Сергей Перминов заявил, что слова кандидата на пост президента США о бомбежках Москвы нацелены на жертвователей на предвыборную кампанию и не имеют ничего общего с реальной политикой. Его слова приводит РИА Новости.

"Сложно комментировать подобного рода заявления, нацеленные на аудиторию жертвователей средств в республиканскую кассу. Финансовое шоу - одно, реальная политика - это другое", - сказал Перминов.

До этого кандидат на пост президента США от Республиканской партии Дональд Трамп во время одного из мероприятий по сбору средств заявил, что разбомбил бы Москву и Пекин в случае, если бы Россия вступила в конфликт с Украиной, а Китай напал на Тайвань во время его президентства.

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Гуцул обратилась с просьбой к Блинкену

Глава Гагаузской автономии в составе Молдавии Евгения Гуцул в Telegram-канале опубликовала открытое письмо, направленное госсекретарю США Энтони Блинкену, в котором она просит его обсудить с президентом республики Майей Санду недружественную политику Кишинева по отношению к Гагаузии.

В публикации она сообщила, что вместе с председателем Народного собрания гагаузского парламента Дмитрием Константиновым обратились с открытым письмом к Блинкену, который совершает официальный визит в Республику Молдова.

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Алексея Панина* признали террористом и экстремистом

© РИА Новости

Росфинмониторинг принял решение внести актера Алексея Панина* в список террористов и экстремистов. Об этом сообщает РИА Новости.

Ранее стало известно, что президент России Владимир Путин подписал закон, который предусматривает запрет для иноагентов на участие в выборах всех уровней. Согласно тексту закона, теперь иностранным агентам запрещено принимать участие в выборах, выступать на них наблюдателями, а также выступать в качестве доверенных лиц кандидатов.

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