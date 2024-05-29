Американцы оценили политическую систему в стране

Значительная часть избирателей в США в возрасте от 18 до 30 лет негативно оценивает политическую систему страны, пишет РИА «Новости» со ссылкой на опрос, проведенный компанией Blueprint.

Исследователи отметили, что 65% участников опроса согласились с утверждением, что многие американские политики «коррумпированы и зарабатывают на политике деньги». Вместе с тем, 7% респондентов уверены в их честности и непогрешимости.

Тезис, что США находятся в упадке, поддержали 64% опрошенных. Кроме того, 54% полагают, что страна не просто утратила определенные позиции, а «катится под откос».

Свыше половины респондентов (51%) уверены, что политическая система Соединенных Штатов не работает для таких, как они, а 49% согласились с тем, что выборы в стране не представляют их интересы.

Ведущий специалист Blueprint Эван Рот Смит констатировал по итогам опроса, что молодые избиратели в США видят «умирающую империю, которую возглавляют нехорошие люди».

Эксперты компании опросили 943 избирателей в возрасте от 18 до 30 лет. Опрос прошел онлайн в период с 27 по 29 апреля. Статистическая погрешность составила 5,8%.