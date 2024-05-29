В Бундестаге указали на «черты аутиста» у Шольца

Председатель комитета Бундестага по обороне Мари-Агнес Штрак-Циммерманн указала на «черты аутиста» у немецкого канцлера Олафа Шольца, передает газета Neue Osnabr cker Zeitung. News.ru

«Спустя три года (пребывания Шольца на посту канцлера - прим. ТАСС) я понимаю, что у него совершенно аутистические черты как с точки зрения его социальных контактов в политике, так и того, что касается его неспособности объяснить гражданам свои действия», - заявила депутат, отвечая на вопрос о том, как она оценивает сотрудничество с Шольцем. Штрак-Циммерманн также добавила, что до Шольца «невозможно достучаться», так как он категорически уверен в своей правоте. ТАСС

Ранее Шольц заявил, что не будет досрочно покидать свой пост либо выносить в бундестаге вопрос о доверии своему правительству. «У меня тоже бывают сомнения в себе. Однако ваш вопрос заключался в том, думал ли я об уходе. Ответ: нет», — прокомментировал Шольц слухи о своей досрочной отставке. Газета.Ru