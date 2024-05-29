Отправку Северной Кореей своему южному соседу воздушных шаров, содержавших навоз и мусор, можно сравнить со свободой самовыражения, право на которую Сеул должен уважать. Об этом заявила заместитель председателя ЦК Трудовой партии Кореи (ТПК), сестра лидера КНДР Ким Чен Ына Ким Е Чжон, передает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК). Lenta.ru

«Шайка из Республики Корея не может отобрать у народа КНДР справедливое право на «свободу выражения», - сказала она. Ким Е Чжон напомнила, что в Республике Корея отправку политических листовок в КНДР называют проявлением «свободы выражения» мнений, а отправку мусора из КНДР на воздушных шарах - нарушением международного права. «Это верх бесстыдства», - указала она. ТАСС

Об инциденте сообщили военные Южной Кореи. По их данным воздушные шары начали пересекать границу с вечера вторника 28 мая и упали в различных местах по всей стране, достигнув юго-восточной провинции Южный Кенсан. Во время осмотра военные обнаружили, что воздушные шары несли туалетную бумагу, мусор и навоз. В Объединенном комитете начальников штабов Южной Кореи призвали «прекратить бесчеловечные и вульгарные действия». Вечерняя Москва