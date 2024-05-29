Минздравы РФ и Палестины одобрили план по оказанию медпомощи палестинцам

Министры здравоохранения России и Палестины одобрили план по оказанию медицинской помощи палестинцам со стороны РФ. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на главу палестинского здравоохранения Медхата Аббаса.

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Напомним, что 7 октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу атаке со стороны сектора Газа. После этого бойцы движения ХАМАС проникли в приграничные районы, открыв огонь по военным и гражданским, захватили более 200 заложников. В ответ Армия обороны Израиля начала операцию «Железные мечи» в секторе Газа, который фактически оказался разделен на две части. В ночь на 7 мая сухопутные силы армии обороны Израиля вошли в Рафах, расположенный на границе с Египтом. Сам город считается последним оплотом ХАМАС.

Ранее генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш назвал беспрецедентным уровень разрушений в секторе Газа. Он призвал Израиль уважать решения Международного суда ООН, который обязал его прекратить военную операцию на юге анклава в городе Рафах. Глава международной организации подчеркнул, что «это не мнение, это обязательное решение.