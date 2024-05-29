В Северной Корее назвали отправку навоза свободой самовыражения

Отправку Северной Кореей своему южному соседу воздушных шаров, содержавших навоз и мусор, можно сравнить со свободой самовыражения, право на которую Сеул должен уважать. Об этом заявила заместитель председателя ЦК Трудовой партии Кореи (ТПК), сестра лидера КНДР Ким Чен Ына Ким Е Чжон, передает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

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«Правительство Корейской Народно-Демократической Республики считает, что распространение листовок против Республики Корея представляет собой свободу выражения мнения нашего народа и гарантирует право корейского народа на информацию, поэтому есть предел немедленному прекращению такого распространения. Мы с уважением просим понимания», — заявила государственный деятель.

Ким Е Чжон также добавила, что действия Северной Кореи являются «даром искренности» в отношении «призраков либеральной демократии». По ее словам, Пхеньян будет и далее совершать акты в ответ на распространение южнокорейской пропаганды.

Ранее КНДР отправила свыше 150 воздушных шаров с мусором в Южную Корею. Незадолго до этого северокорейские власти заявляли, что они ответят на распространение агитационных материалов Сеулом, включая листовки в которых содержалась критика Ким Чен Ына.