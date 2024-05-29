Украинские СМИ распространили информацию о том, что уже 10 западных стран якобы готовы разрешить Киеву наносить полученным от них оружием удары по территории РФ.

Издание "Лига. Новости" отмечает, что в десятку стран вошли Великобритания, Латвия, Литва, Нидерланды, Польша, Финляндия, Франция, Чехия, Швеция и Эстония. В "подтверждение" такой готовности оно кратко и без прямых цитат пересказывает заявления представителей этих стран разного уровня, сделанные в течение мая.

Вместе с тем издание отмечает, что США традиционно придерживаются линии запрета в этом вопросе. Накануне координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что изменений в позиции США относительно неприменения Украиной американского оружия для ударов по российской территории на данный момент нет.

Тем не менее на фоне последних заявлений Варшавы и Парижа украинские СМИ тиражируют заголовки о том, что 10 стран "разрешили Украине бить их оружием по России". В частности, после издания "Лига. Новости" такой тезис подхватил "Инсайдер", а на него сослался советник офиса президента Украины Сергей Лещенко, разместив пост о "разрешении" от 10 стран в своем телеграм-канале.

О возможности ударов по территории РФ

28 мая президент Франции Эмманюэль Макрон в ходе визита в ФРГ выступил за разрешение Киеву наносить удары по военным объектам на территории России западным оружием. Он уточнил, что поддерживает атаки на объекты, откуда запускаются ракеты по территории Украины, однако выступил против нападений при помощи западных вооружений на гражданские или незадействованные в СВО военные объекты. 29 мая замглавы Минобороны Польши Цезарий Томчик сообщил, что польские власти не ограничивают применение Киевом поставляемого Варшавой оружия для ударов по объектам на территории РФ.

Президент РФ Владимир Путин 28 мая заявил, что представители стран НАТО, говоря об ударах по России, должны "отдавать себе отчет, с чем они играют". По его словам, Россия внимательно следит за дискуссией по этому вопросу. В случае применения дальнобойного оружия Вооруженными силами Украины Москве вновь придется принимать решение о санитарной зоне, заявил Путин.

В целом среди стран Запада, поставляющих оружие Украине, нет единства мнений по поводу ограничений на его использование. Пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер заявлял, что США не оказывают помощь Киеву в применении американских вооружений за пределами Украины. Канцлер Германии Олаф Шольц неоднократно отмечал, что исключает поставку Киеву дальнобойных крылатых ракет Taurus, так как Берлин не сможет сохранить контроль над управлением целями без отправки на Украину немецких военнослужащих, что, по его словам, является чертой, которую он не хочет переступать.