Названо число стран, готовых разрешить Киеву удары их оружием по РФ

Более десяти стран выразили готовность разрешить Украине наносить полученным от них оружием удары по территории России. Подробнее в материале «Рамблер».

Первые заявления на этот счет сделал генсек НАТО Йенс Столтенберг, призвав страны разрешить Украине использовать западное оружие для ударов по военным целям на территории РФ. Затем с аналогичными предложениями выступили президенты Латвии и Франции Эдгар Ринкевич и Эммануэль Макрон. Они уточнили, что говорят только о «тех объектах, откуда ведутся обстрелы».

Сегодня, 29 мая, к ним также присоединилась Канада. Глава МИД страны Мелани Жоли заявила, что Оттава «не ставит условий конечного пользования в отношении поставок оружия на Украину». По ее мнению, Западу следует занять «прогрессивную позицию» в этом вопросе, поскольку Россия «не придерживается красных линий».

Других аналогичных официальных заявлений со стороны стран не было, но, согласно информации украинских СМИ, разрешить Украине наносить удары по территории РФ также готовы Великобритания, Литва, Нидерланды, Польша, Финляндия, Чехия, Швеция и Эстония.

Против этого выступили Италия и США. В частности, официальный представитель Госдепа Мэттью Миллер заявил, что Вашингтон «не поощряет и не позволяет наносить удары американским оружием за пределами украинских границ».

Известно, что данный вопрос был вынесен на обсуждение глав МИД стран ЕС, однако окончательного решения пока принято не было.