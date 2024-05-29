Бывший премьер Украины назвал Зеленского «самозванцем»

Владимир Зеленский больше не может считаться легитимным, с 21 мая он стал самозванцем. Об этом заявил РИА Новости бывший премьер-министр Украины Николай Азаров.

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Срок полномочий Зеленского истек 20 мая 2024 года. Выборы президента Украины должны были пройти в конце марта, но они не состоялись из-за действующего в стране военного положения.

По словам Азарова, для того, чтобы говорить о легитимности Зеленского, нужно обратиться к конституции Украины.

«Каждому, кто знаком, вообще говоря, с избирательным правом, с Конституцией Украины, совершенно очевидно, что Зеленский с 21 мая стал самозванцем», - заметил он.

Президент России Владимир Путин накануне обратил внимание на то, что Конституция Украины предусматривает при военном положении передачу полномочий верховной власти спикеру парламента. Таким образом, предварительно легитимной властью на Украине является парламент и спикер, констатировал он.