Экс-премьер Украины Азаров: с 21 мая Владимир Зеленский стал самозванцем
С 21 мая Владимир Зеленский перестал быть легитимен и стал самозванцем, заявил бывший премьер-министр Украины Николай Азаров.
Такое заявление он сделал в разговоре с РИА Новости.
Ранее президент России Владимир Путин отметил, что вопрос легитимности Зеленского требует серьёзного анализа, но известно точно, что если выборы на Украине не проводятся в период военного положения, то это не значит, что президентский срок пролонгируется.
Он подчеркнул, что верховная власть на Украине после истечения президентских полномочий должна быть передана спикеру парламента.