С 21 мая Владимир Зеленский перестал быть легитимен и стал самозванцем, заявил бывший премьер-министр Украины Николай Азаров.

Такое заявление он сделал в разговоре с РИА Новости.

Ранее президент России Владимир Путин отметил, что вопрос легитимности Зеленского требует серьёзного анализа, но известно точно, что если выборы на Украине не проводятся в период военного положения, то это не значит, что президентский срок пролонгируется.

Он подчеркнул, что верховная власть на Украине после истечения президентских полномочий должна быть передана спикеру парламента.