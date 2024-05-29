Глава Гагаузской автономии в составе Молдавии Евгения Гуцул в Telegram-канале опубликовала открытое письмо, направленное госсекретарю США Энтони Блинкену, в котором она просит его обсудить с президентом республики Майей Санду недружественную политику Кишинева по отношению к Гагаузии.

В публикации она сообщила, что вместе с председателем Народного собрания гагаузского парламента Дмитрием Константиновым обратились с открытым письмом к Блинкену, который совершает официальный визит в Республику Молдова.

«В обращении мы обозначили многочисленные факты ущемления прав и полномочий Гагаузии и дискриминации жителей автономии со стороны президента Майи Санду, правительства и правящей партии», — пояснила Гуцул.

До этого власти Молдавии из-за визита в страну Блинкена ограничили использование воздушного пространства 29 мая. В Молдавии представитель США намерен обсудить с президентом Майей Санду прогресс в интеграции страны в Евросоюз и вопросы энергетической безопасности.