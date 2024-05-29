Трамп сообщил о «неизлечимой болезни» Роберта де Ниро
Экс-президент США Дональд Трамп заявил, что американский актер Роберт Де Ниро страдает «неизлечимым случаем синдрома помешательства на Трампе». Об этом Трамп написал в своей соцсети.
Ранее Де Ниро, давний сторонник американских демократов, выступил возле зала суда в Нью-Йорке, где идет один из процессов над республиканцем Трампом. В своей речи Де Ниро назвал Трампа «клоуном», который стремится разрушить американскую демократию.
«Мы забыли уроки истории, показавшие нам других клоунов, которых не воспринимали всерьез, пока они не стали жестокими диктаторами», - подчеркнул актер.
Он заявил, что у Трампа в США появился второй шанс и «теперь никто не смеется». Де Ниро подчеркнул, что пришло время остановить Трампа, «проголосовав против него раз и навсегда». Экс-президент в ответ назвал актера «жалким и грустным».
«Я никогда не подозревал, насколько мелок Роберт Де Ниро, как умственно, так и физически. <…> Роберт, чьи фильмы, артистизм и бренд упали в цене с тех пор, как он вышел на политическую арену по просьбе продажного Джо Байдена, выглядел там таким жалким и грустным», - так прокомментировал речь актера Трамп.
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