Трамп сообщил о «неизлечимой болезни» Роберта де Ниро

Экс-президент США Дональд Трамп заявил, что американский актер Роберт Де Ниро страдает «неизлечимым случаем синдрома помешательства на Трампе». Об этом Трамп написал в своей соцсети.

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Ранее Де Ниро, давний сторонник американских демократов, выступил возле зала суда в Нью-Йорке, где идет один из процессов над республиканцем Трампом. В своей речи Де Ниро назвал Трампа «клоуном», который стремится разрушить американскую демократию.

«Мы забыли уроки истории, показавшие нам других клоунов, которых не воспринимали всерьез, пока они не стали жестокими диктаторами», - подчеркнул актер.

Он заявил, что у Трампа в США появился второй шанс и «теперь никто не смеется». Де Ниро подчеркнул, что пришло время остановить Трампа, «проголосовав против него раз и навсегда». Экс-президент в ответ назвал актера «жалким и грустным».