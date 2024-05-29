Евродепутат назвал безумием идею Макрона разрешить Украине наносить удары по РФ

Идея президента Франции Эмманюэля Макрона дать возможность Киеву наносить удары по территории России безумна и может стать еще одним шагом к мировой войне. Такую точку зрения высказал венгерский евродепутат и бывший член парламента Венгрии Балаж Хидвеги.

"Макрон разрешает Украине использовать французские ракеты для нанесения ударов по территории России. Еще один шаг к мировой войне. Мы должны остановить это безумие!" - написал он в Х (ранее Twitter).

Кроме того, политик призвал голосовать за лидеров, которые "стремятся к миру", на выборах в Европарламент, которые пройдут 6-9 июня.

28 мая президент Франции Эмманюэль Макрон выступил за разрешение Киеву наносить западным оружием удары по военным объектам на территории России, с которых наносятся удары по Украине. Макрон заявил, что Франция лишь помогает защищать украинскую территорию, "оставаясь в прежних рамках", и "не желает эскалации". В свою очередь официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что слова Макрона не представляют собой ничего нового и часто используются в риторике западных стран.