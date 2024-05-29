Страны Европы активно пытаются задействовать Молдавию в своих военных играх, которые они стараются спровоцировать, заявил на пресс-конференции, посвященной открытию в России Торгового дома Молдавии, лидер оппозиционного политического блока «Победа» Илан Шор. По его словам, сегодня республикой управляет не правительство, а внешние посольства, передает корреспондент NEWS.ru.

© EPA / ТАСС

Европа показала, чего она хочет. Сейчас они (страны. — NEWS.ru) пытаются задействовать [Республику] Молдову в своих военных играх, которые они пытаются спровоцировать. К большому сожалению, власти сегодня не управляют [Республикой] Молдовой, [Республикой] Молдовой управляют внешние посольства, — заявил Шор.

Политик добавил, что посольства имеют четкие задачи. Они пришли в Молдавию, чтобы превратить страну в некий испытательный полигон. Кроме того, страна выступает потенциальной площадкой для военных действий.

Они пришли в [Республику] Молдову, чтобы создать некий полигон испытаний плюс потенциально полигон для военных действий, чтобы воевать не своими руками, как они это в принципе и любят, — уверен Шор.

Ранее глава блока «Победа» заявил, что последние 10–12 лет граждане Молдавии во время выборов становились жертвами обманов и фейков «западных режимов». Страны обещают им высокие зарплаты и пенсии, а также наращивание производственных мощностей.