Нью-Йорк близок к разрешению эвтаназии

На рассмотрении ассамблеи и сената штата Нью-Йорк находится законопроект о «медицинской помощи при смерти», разрешающий проводить эвтаназию неизлечимо больным людям. Об этом рассказал телеканал Fox News.

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Член законодательного собрания штата Эми Полин, продвигающая законопроект, заявила, что законодатели «очень близки» к его одобрению. Многочисленные опросы показали, что жители штата поддерживают инициативу с перевесом 2 к 1, но у некоторых экспертов есть опасения по поводу закона. Правозащитник Алекс Томпсон назвал пугающим подход, при котором пациент не может получить лечение по страховке, но зато ему будет доступна эвтаназия.

В США есть десять штатов, где «помощь в уходе из жизни» разрешена законом. С 2016 года законы об эвтаназии действуют в Канаде. В прошлом году канадские законодатели начали рассматривать вопрос, может ли психическое заболевание быть единственным критерием, позволяющим людям обращаться за эвтаназией.

В Нидерландах 29-летняя физически здоровая женщина ранее получила право на эвтаназию из-за психического заболевания, включающего хроническую депрессию, тревогу, пограничное расстройство личности и аутизм. Эми Полин заверяет, что таких диагнозов будет недостаточно для разрешения на эвтаназию в штате Нью-Йорк. Законопроект штата предполагает, что эвтаназию разрешат только тем пациентам, которые, по оценке врачей, умрут от неизлечимого заболевания в ближайшие шесть месяцев.