Эрдоган обвинил США и Европу в «уничтожении человечества»

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган обвинил США и страны Европы в соучастии в «уничтожении человечества» в секторе Газа, а ООН в бездействии. Об этом пишет ТАСС.

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В ходе заседания в парламенте фракции правящей Партии справедливости и развития турецкий лидер призвал ООН «остановить геноцид, за которым в прямом эфире наблюдает все человечество».

«Ни одно государство не будет в безопасности, пока Израиль не перейдет под контроль международного права и не будет считать себя связанным международным правом. Мир наблюдает за варварством вампира по имени Нетаньяху в прямом телеэфире. Израиль уничтожил человечество в Газе», - заявил Эрдоган.

Он подчеркнул, что кровь невинных жертв на руках США, а «партнерами в этом вампиризме» стали страны Европы.

«Организация Объединенных Наций, что толку от тебя в XXI веке, если ты не можешь остановить геноцид? Если будущее мира зависит от пяти стран [членов Совбеза], зачем нужны эти огромные здания?» - подчеркнул президент Турции.

Ситуация на Ближнем Востоке резко обострилась 7 октября 2023 года, когда палестинское движение ХАМАС нанесло масштабный удар по территории Израиля, взяв заложников. В ответ ВВС ЦАХАЛ ударили по сектору Газа. Военные действия сопровождаются масштабными разрушениями, а также гибелью мирных жителей, в том числе и детей. По данным исполнительного директора Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ) Кэтрин Рассел, озвученным в марте, в результате боевых действий в секторе Газа умерли более 13 тысяч детей, что является «поистине ужасающим числом».