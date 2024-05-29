Ведущий научный сотрудник Центра корейских исследований Института Китая и современной Азии РАН (ИКСА РАН) Александр Жебин в разговоре с Рамблером прокомментировал сообщения об отправке КНДР воздушных шаров с мусором и навозом на территорию Южной Кореи, а также оценил риски начала военного конфликта между этими государствами.

Северная Корея ранее отправила более 150 воздушных шаров с мусором и навозом на территорию Южной Кореи. Об этом со ссылкой на Объединенный комитет начальников штабов Сеула (JCS) сообщило агентство Yonhap. По данным южнокорейских военных, воздушные шары начали пересекать границу с 28 мая и упали в различных местах по всей стране, достигнув в том числе и юго-восточной провинции Южный Кёнсан и «разбросав отходы». В шарах находились пластиковые бутылки, батарейки, детали обуви и даже навоз. В JCS посоветовали жителям районов, где упали шары, не прикасаться к ним и сообщать о находках, подчеркнув, что все содержимое собирается для детального анализа.

К сожалению, отношения между КНДР и Республикой Корея продолжают ухудшаться, и отправка подобных воздушных шаров – это одно из свидетельств нынешнего состояния в отношениях стран, которое доведено действительно до «мусорного» уровня. Говоря об этой мере КНДР, следует учитывать, что она была ответной, ведь из Южной Кореи много лет запускали шары в сторону Северной Кореи, в первую очередь этим занимались оказавшиеся там перебежчики из КНДР. В шары они вкладывали и теплые носки, и пропагандистские листовки с призывами к свержению северокорейского режима, и флэшки с пропагандистскими материалами, и другие вещи. Северокорейцы неоднократно выступали против этой практики и призвали ее прекратить – она не укладывается ни в какие цивилизационные нормы или межгосударственные отношения. Однако никакой реакции со стороны южнокорейского режима не последовало. Да, были периоды межкорейской разрядки, периоды улучшения отношений между сторонами, когда администрация Южной Кореи предпринимала меры по недопущению подобных акций. Но сейчас к власти в стране пришло консервативное правительство, которое заняло жесткий курс в отношениях с Северной Кореей... Северяне долго думали, как ответить на действия южнокорейцев. Они даже угрожали артиллерийским ударом по местам запуска воздушных шаров, но, наконец, нашли вполне адекватный, на мой взгляд, ответ. Они же считают, что южнокорейцы забрасывают их «пропагандистским мусором», который призван разложить северокорейское общество, и ответили реальным мусором. Так что с точки зрения северокорейцев это был очень остроумный ход. Александр Жебин Ведущий научный сотрудник Центра корейских исследований Института Китая и современной Азии РАН (ИКСА РАН), кандидат политических наук

Вместе с тем эксперт выразил мнение, что ситуация с мусорными шарами не приведет к очередному обострению обстановки.

«Южнокорейцам просто дали понять, что в случае продолжения той практики, к которой они прибегали десятки лет вопреки международному праву, вопреки нормам цивилизованного общения между государствами, может последовать ассиметричный ответ. Можно спорить о том, насколько действия КНДР укладываются в существующие нормы, но намек здесь достаточно прозрачный – мол, прекратите такую практику, вы тоже можете от этого пострадать», - сказал эксперт.

Отвечая на вопрос о рисках возникновения вооруженного конфликта между Северной и Южной Кореей, Жебин отметил, что «это будет решаться не в Сеуле или в Пхеньяне, а в Вашингтоне и в Пекине».

«США и Китай – это две главные противоборствующие стороны в данном регионе мира. При этом южнокорейские вооруженные силы находятся под командованием американского генерала, который также командует американскими войсками, размещенными в Южной Корее. В случае начала боевых действий под командование американского генерала автоматически перейдет порядка 600 тыс. южнокорейских военнослужащих... А если говорить о КНДР, то, как мне кажется, руководство этой страны понимает, что прямое столкновение с Южной Кореей, где находятся американские войска и вооружение, неизбежно повлечет вовлечение США в конфликт, а им этого не нужно. Однако северокорейцы при каждом удобном случае демонстрируют, что они готовы защищаться и что они имеют средства для такой защиты. Отсюда и происходят вот эти бесконечные ракетные запуски. Они направлены и на техническое совершенствование ракетного потенциала, и на демонстрацию наличия у КНДР защитного арсенала. Как считают в КНДР, возможность нанесения ракетного ядерного удара по американским базам в Южной Корее и в Японии может удержать возможного агрессора от попытки сменить режим в Северной Корее», - отметил специалист.

Предыдущие инциденты между КНДР и Южной Кореей продемонстрировали, что обе стороны способны остановиться на грани крупномасштабного конфликта, считает Жебин.

«Хочется надеяться, что и в этот раз будет так же. Тем не менее здесь существует вероятность определенного просчета, когда какой-то командир на линии фронта предпримет излишне решительные шаги. Многие привыкли упрекать северокорейцев в авантюризме, в непредсказуемости и так далее, но тут следует обратить внимание на сделанное в конце прошлого года заявление президента Южной Кореи Юн Сок Ёля. При посещении воинской части на границе с КНДР он приказал военным «сначала решительно реагировать на провокации, а затем докладывать». А что, если командир южнокорейский части ответит неадекватно, и это вызовет такую реакцию Пхеньяна, что она приведет к большой войне? Как ответственный политический деятель вообще может так рассуждать? Вот в этом есть определенная опасность, но говорить об инициированном на высшем уровне конфликте пока не приходится. Такой конфликт имел бы очень тяжкие последствия для обеих сторон, ведь на территории Южной Кореи, которая сравнима с территорией нашей Ростовской области, к примеру, расположено уже 26 атомных реакторов. Допустим, в ходе конфликта будет разрушено двадцать процентов реакторов, и на такой территории появится 5-6 «Чернобылей» - Южная Корея станет одной большой зоной радиоактивного заражения. Куда отправятся жить более 50 млн южнокорейцев? Южнокорейским политикам надо подумать, что будет с их народом, а не уповать на ядерный зонтик США», - заключил эксперт.

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын ранее заявил, что КНДР обладает военной мощью, способной удержать США от вторжения в случае вооруженного кризиса на Корейском полуострове.