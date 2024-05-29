Эстония высказалась об общем решении ЕС по отправке военных на Украину

Общее решение стран Евросоюза по отправке военнослужащих на Украину пока не ожидается, поскольку некоторые участники объединения выступают против этого, сообщил министр обороны Эстонии Ханно Певкур.

"Ясно, что по меньшей мере на данный момент никакого совместного решения Евросоюза по этому вопросу не будет. Есть ряд стран, которые выступают против", - приводит его слова портал гостелерадио ERR.

"Франция заключила первое показательное соглашение с украинцами, в рамках которого французские военные отправятся на Украину проверить, возможно ли там вообще обучать [украинцев]. Когда картина прояснится, мы, наконец, сможем вынести это решение", - добавил Певкур.

Ранее AFP со ссылкой на французское военное ведомство информировало, что Париж изучает вопрос об отправке своих инструкторов на Украину. По его данным, главы оборонных ведомств Франции и Украины Себастьен Лекорню и Рустем Умеров в ходе телефонного разговора 27 мая не касались этой темы.

В то же время главнокомандующий Вооруженными силами Украины Александр Сырский сообщил, что подписал документы, легализующие посещение французскими инструкторами учебных центров ВС Украины. Позже в Минобороны Украины заявили, что подписание документов осуществлялось в рамках "внутренней работы" по этому вопросу, "чтобы не тратить время на согласование бюрократических моментов, когда будет принято соответствующее решение" об отправке иностранных инструкторов на территорию Украины.

Ранее газета Welt am Sonntag сообщила, что Евросоюз рассматривает конкретные варианты обучения украинских военнослужащих не только на территории сообщества, но и на Украине не позднее начала 2025 года. По ее информации, Франция в кулуарах оказывает большое давление на страны ЕС, чтобы те согласились на обучение солдат ВСУ на территории Украины. Государства Восточной Европы и Балтии поддерживают Париж, тогда как другие страны еще не определились, отмечало издание.